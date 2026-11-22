Maurizio Pistocchi non ha dubbi: secondo lui il fallo di mano di Zappacosta in Atalanta-Inter era da espulsione. Ha spiegato il motivo
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Maurizio Pistocchi non ha dubbi: secondo lui il fallo di mano di Zappacosta in Atalanta-Inter era da espulsione. Ha spiegato il motivo sul suo profilo X.
"A mio modesto parere, il primo mani di Zappacosta è involontario, ma il secondo è da rosso: capisce che il pallone può superare la linea, e fa un extra rotazione per allontanare la palla. Qui c’è assolutamente volontà di negare un possibile gol
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