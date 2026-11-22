Succede di tutto a Bergamo. Luca Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sul rigore concesso all’Atalanta, segnato poi da Kessie per il 4-4.
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Succede di tutto a Bergamo. Luca Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sul rigore concesso all’Atalanta, segnato poi da Kessie per il 4-4.
“Per il rigore assegnato all’Atalanta, è stata punita la posizione delle braccia di Bastoni: tutte e due oltre l’altezza delle spalle. Lui di spalle e c’è il movimento, ma il tocco di braccio arriva con il braccio sopra quell’altezza appunto. E sopra le spalle è automatico il calcio di rigore”.
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