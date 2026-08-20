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Una vita con l'Inter, fatta di passione, carattere e un legame indissolubile con il Club: Riccardo Ferri è stato una colonna portante della difesa nerazzurra per tredici stagioni, in cui ha contribuito a scrivere pagine memorabili della storia interista.

Getty Images

Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, Ferri ha esordito in prima squadra a diciotto anni dando il via a una lunga avventura con la maglia dell'Inter. Difensore centrale dotato di grande personalità, grinta e senso della posizione, ha collezionato 418 presenze tra il 1981 e il 1994. Anni in cui ha vissuto da protagonista trionfi indimenticabili come lo Scudetto dei Record nella stagione 1988/89, seguito dalla Supercoppa Italiana e da 2 Coppe UEFA nel 1991 e nel 1994, legando in modo indissolubile il suo nome alla storia dell'Inter. Dal luglio 2022 ricopre il ruolo di Club Manager della Prima Squadra, portando avanti il suo legame con i colori nerazzurri.

Nato a Crema il 20 agosto 1963, oggi Riccardo Ferri compie 63 anni e riceve i migliori auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri!

(inter.it)