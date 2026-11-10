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Piero Ausilio, ex direttore sportivo dell'Inter, nel corso del suo intervento dal palco del Social Football Summit, ha parlato anche delle voci che volevano Fabregas vicino alla panchina nerazzurra e della scelta di puntare su Chivu: "Fabregas? Chivu era l'allenatore che avevamo deciso di prendere e sapeva che ci sarebbe stato anche questo incontro: è poco mediatico dire che ero a Londra per altri motivi, in realtà ero a Londra per un calciatore.

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Così come ti posso dire, e lo può confermare anche Fabregas, lo conosco da tanto tempo e racconto anche una cosa particolare per giustificare il rapporto e il perché di questa conoscenza che andava al di là di una possibile proposta di lavoro che in realtà non c'è mai stata: Fabregas, quando inizia la sua avventura da allenatore della Primavera, una delle prime cose che chiede è di venire a visitare Appiano Gentile, a conoscere Inzaghi e noi dirigenti per capire un po' come si stava lavorando e quali potevano essere i segreti del successo dell'Inter. Da lì ovviamente nasce un rapporto che poi si è trasformato negli anni, ma durante anche gli stessi anni di Inzaghi, in un pranzo piuttosto che in un caffè, e ho sempre trovato una persona molto curiosa. Quello che è successo a Londra non era stato nulla di più che una cosa simile a quello che già era stato. Chivu sapeva che, nonostante questo viaggio, lui sarebbe stato l'allenatore dell'Inter e non è un caso che, ripeto, prima ho scherzato sul discorso di Cherubini, avesse chiesto lui tempo e noi disponibilità al Parma di aspettarci".