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Piero Ausilio, ex direttore sportivo dell'Inter, nel corso del suo intervenuto sul palco del Social Football Summit ha parlato anche della fine del suo rapporto con il club nerazzurro: "Quando si arriva a una fine ci sono più ragioni e più motivazioni. Ripeto, l'importante è che arrivasse al momento giusto, e il momento giusto era quello: non sarei mai andato via o non avrei mai accettato di andare via dopo un secondo posto o dopo una finale persa come quella di Monaco.

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In questi anni ci sono state varie opportunità, potevo lasciare anche prima, ci sono state situazioni che potevo valutare e non l'ho mai fatto. Il mio desiderio era sempre quello: riportare l'Inter dove doveva essere. Una volta fatto, il momento giusto poteva arrivare ed è arrivato, va bene così".