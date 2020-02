FPF, l’avv. Capello: “L’Inter ha speso ma non rischia nulla, ecco perché. Il Milan invece…”

Intervenuto ai microfoni di Sky, l’avvocato Piefilippo Capello ha parlato della sanzione dell’UEFA al Manchester City. Il massimo organo europeo ha squalificato il club inglese per violazione del Fair Play Finanziario:

“I club italiani rischiano? No, i nostri club sono molto attenti ai parametri del Fair Play Finanziario. Anche la Juventus o l’Inter che sta investendo molto, tutte le operazioni sono state fatte tenendo presenti tutti i parametri. La situazione un po’ più complicata è quella del Milan ma il club rossonero sta tentando di rientrare nei limiti imposti. Non è importante quanto si spende ma quanto si guadagna, il problema del City è come le spese fatte venivano coperte dalle sponsorizzazioni. Le italiane candidate ad andare in Europa l’anno prossimo non sono a rischio”.