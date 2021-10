Inter, un altro baby bomber incanta in Nazionale: alla scoperta di Spinaccè

L'attaccante classe 2006, prelevato la scorsa estate dal settore giovanile del Pordenone, si sta mettendo in gran mostra

Nel settore giovanile dell'Inter c'è un nome che sembra destinato a far parlare molto di sè. Quest'anno e, chi sa, anche in futuro. Parliamo di Matteo Spinaccè, attaccante della formazione Under 16 nerazzurra. Classe 2006, prelevato nell'estate del 2020 dal Pordenone, questo baby bomber ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, con l'Inter così come in Nazionale: dopo aver partecipato e vinto, da sotto età, la Scopigno Cup con l'Under 17 interista, è subito andato a segno nella prima giornata di campionato, nel successo contro il "suo" Pordenone. Convocato con la Nazionale Under 16 del ct Zoratto, ha già timbrato il cartellino 3 volte in 4 presenze, l'ultima questa mattina nel test match contro l'Austria, replicando quanto fatto due giorni fa sempre contro gli stessi avversari. Le premesse sono decisamente importanti, tocca ora a lui confermarsi e continuare a brillare.