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"Non ho niente contro il Como ma ho fatto il tifo per Alvini, perché il nostro calcio è rappresentato più dal Frosinone che dal Como". Parola di Silvio Baldini tornato alla guida dell'Under 21, dopo l'esperianza nella Nazionale maggiore, in vista degli ultimi impegni per la qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria.

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"Alvini - sottolinea Baldini parlando del tecnico dei ciociari - è una storia bellissima, dagli amatori alla serie A, vuol dire che ha un percorso importante. Al di là di quello, il Frosinone sta vincendo tramite il gioco, e tra l'altro affrontavano la miglior squadra della A per gioco". A proposito di Under 21 Baldini aggiunge: "Penso che l'Under 21 sia stata una bella vetrina per questi ragazzi, le società hanno potuto capire che i giovani sono una risorsa, non un problema. Se segui i giovani, hai gente che porta entusiasmo, sogni, e hanno un futuro migliore di quelli attempati".