Ballotta: “Onana? Tecnicamente lascia a desiderare. Ci sta cederlo se…”

Continuano a rimbalzare negli ultimi giorni voci di un possibile addio di Onana all'Inter già la prossima estate. Il portiere nerazzurro ha conquistato il cuore dei tifosi, ma anche l'attenzione di alcuni club in giro per l'Europa e, dinanzi a un'offerta allettante, la sua cessione potrebbe non essere ipotesi così remota.

Di lui, abbiamo parlato con Marco Ballotta, ex portiere nerazzurro, nel corso dell'intervista concessa a Fcinter1908.it di recente. Queste le sue parole: "Non è il mio prototipo di portiere, ma è concreto. Tecnicamente lascia un po' a desiderare, ma para e ha salvato qualche risultato. Cederlo davanti a una buona offerta potrebbe starci, ma solo in caso di soluzione migliorativa. Non ce ne sono molti più bravi di Onana, ma se l'Inter riesce a trovare anche qualche giovane italiano che può esprimersi a certi livelli, ben venga".