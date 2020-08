Sky – Rivoluzione al Barcellona, sulla panchina sta per arrivare Koeman

Si era parlato di Pochettino e anche di Xavi. Ma il Barcellona, che ovviamente non ha confermato Setien dopo l’eliminazione incredibile in Champions League per mano del Bayern Monaco, sembra aver trovato il suo nuovo allenatore. Secondo quanto scrive Di Marzio dovrebbe essere Ronald Koeman il nuovo allenatore del Barça. L’attuale ct dell’Olanda (allena de Vrij quindi) ha regalato la CL nel 1992 ai blaugarana.

Dalla giunta direttiva è arrivato l’ok definito dell’allenatore e già domani potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Il tecnico sta trattando con la sua Federazione per lasciare la Nazionale ed andare ad allenare il Barça. Era la prima scelta da fare quella dell’allenatore. Ma sono attese svolte da un punto di vista dirigenziale. Poi ci sarà a cascata il discorso Messi per capire se l’argentino ha avuto le garanzie per restare in maniera serena al club catalano.