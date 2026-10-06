Si è chiusa la parentesi dedicata alle Nazionali: i giudizi de La Gazzetta dello Sport sui calciatori dell'Inter
VIDEO / Altobelli: "Pio Esposito top, lo considero un mio erede. L'Inter in Champions..."
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VIDEO / Gattuso: "Nazionale, ferita aperta. Ma ho ringraziato pure Bastoni. Mica..."
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