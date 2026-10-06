Si è chiusa la parentesi dedicata alle Nazionali: i giudizi de La Gazzetta dello Sport sui calciatori dell'Inter

Fabio Alampi
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La nuova Italia

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Quattro partite di Nations League, 7 punti conquistati, note positive e aspetti da migliorare: si è chiusa questa parentesi dedicata alle Nazionali, e per l'Italia è tempo di riflessioni. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto tra promossi, bocciati e rimandati: vediamo insieme i giudizi sui calciatori dell'Inter.

Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4

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