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L'Inter corre verso la seconda giornata di Serie A: dopo i primi tre punti conquistati a San Siro grazie al 4-1 sul Monza, i nerazzurri sono attesi dalla prima trasferta stagionale, in cui affronteranno il Cagliari di Fabio Pisacane. La sfida con i rossoblù, in programma domenica 30 agosto all'Unipol Domus alle 20:45, metterà di fronte due squadre che hanno iniziato la stagione con una vittoria: nella prima giornata di campionato, infatti, il Cagliari ha battuto il Parma al "Tardini" grazie alla rete di Alessandro Romano.

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I PRECEDENTI

Le due squadre si sono affrontate 90 volte in Serie A, con un bilancio di 47 vittorie dell’Inter, 29 pareggi e 14 successi del Cagliari. I nerazzurri hanno vinto 20 delle 45 sfide giocate in Sardegna, con con 7 successi dei rossoblù e 18 pareggi.

L’Inter ha vinto nove delle ultime dieci sfide contro il Cagliari in Serie A, con un solo pareggio: in questo parziale i nerazzurri hanno realizzato 26 reti, con una media di 2,6 gol a partita. Un dato in linea con i precedenti, che vedono l'Inter come la squadra che ha segnato più gol contro il Cagliari in Serie A, 160, mentre soltanto il Milan ha ottenuto più vittorie contro i rossoblù nella competizione: 48, contro le 47 dell’Inter, al pari della Juventus. I nerazzurri hanno vinto sei delle sette sfide contro il Cagliari disputate nelle prime due giornate di Serie A, con un pareggio. La gara più recente risale al 28 agosto 2023, terminata 0-2 grazie alle reti di Dumfries e Lautaro.

L’Inter ha vinto tutte le ultime sei trasferte di Serie A in casa del Cagliari, mantenendo la porta inviolata nelle ultime tre. I nerazzurri hanno inoltre segnato almeno un gol in 22 delle ultime 23 trasferte di campionato contro i rossoblù, realizzando complessivamente 47 reti, con una media di 2,04 a partita.

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NUMERI E CURIOSITÀ

Cagliari e Inter arrivano alla sfida dell'Unipol Domus con tre punti in classifica grazie alla vittoria nella prima giornata di campionato. I rossoblù sono partiti con il piede giusto, centrando un successo all'esordio per la prima volta dal 2013 e dando continuità alle tre vittorie consecutive del finale della scorsa stagione. Dall’altra parte c’è un’Inter che si presenta con numeri impressionanti collezionati nel 2026: i nerazzurri hanno perso una sola delle 23 partite di Serie A disputate nell’anno solare, restando imbattuti nelle altre 22.

Proprio dalla prima giornata della Serie A 2026/27 arrivano alcuni spunti particolarmente interessanti. Cagliari e Inter sono state le uniche due squadre a trovare il gol con una conclusione da fuori area: per i nerazzurri, Calhanoglu ha sbloccato il match contro il Monza con una bordata da 25 metri, mentre Alessandro Romano ha realizzato il gol da tre punti a Parma con un gran sinistro all'incrocio. Sul piano del gioco i rossoblù hanno mostrato una maggiore propensione al recupero alto, con 11 palloni recuperati in zona offensiva, mentre la squadra di Chivu ha confermato la propria efficacia nel possesso e nella gestione del pallone: con il 70% è stata seconda soltanto al Venezia nell’ultimo turno e, nonostante appena 13 conclusioni, ha trovato quattro volte la rete, facendo registrare la miglior percentuale realizzativa del campionato dopo la prima giornata, pari al 30,8%. Numeri che raccontano un’Inter capace di costruire tanto e, soprattutto, di fare malissimo quando arriva in zona gol.

LAUTARO, PIO E BARELLA

La sfida contro il Cagliari ha un sapore speciale per Lautaro Martinez, Pio Esposito e Nicolò Barella. I due attaccanti hanno segnato il loro primo gol in Serie A con l'Inter proprio contro i rossoblù e sono andati entrambi a segno nell'ultima sfida in Sardegna, mentre il centrocampista affronta la squadra della sua città, con cui è cresciuto e diventato grande.

IL TORO E IL CAGLIARI

È il 29 settembre 2018 quando il Toro esulta per la prima volta con la maglia dell'Inter: un'incornata perfetta, un colpo di testa diventato uno dei suoi marchi di fabbrica, il primo dei suoi 175 gol in nerazzurro. L'avversario di quella serata a San Siro era proprio il Cagliari, che nel corso delle stagioni è diventato la vittima preferita del capitano: sono 12 le reti dell'argentino in 12 precedenti contro i rossoblù in Serie A. In tutta la storia della competizione, solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) hanno realizzato più gol contro la squadra sarda.