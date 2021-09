Barella: “Atalanta sempre difficile. La stanchezza si sta facendo sentire, faremo…”

Le parole del centrocampista nerazzurro a Inter TV

"Come sempre quando sfidi l'Atalanta è una partita difficile. Come è stata con la Fiorentina. Giocheremo la nostra partita come abbiamo sempre giocato, cercando di imporre il nostro gioco. Sappiamo che sarà difficile, ma giochiamo in casa nostra e vogliamo far felice il nostro pubblico e far felici noi. Continuare la striscia positiva. La stanchezza purtroppo si sta facendo sentire. Purtroppo e per fortuna questo è il nostro lavoro. Faremo di tutto per vincere perché siamo l'Inter e dobbiamo vincere", ha dichiarato Nicolò Barella a Inter TV.