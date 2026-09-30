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Col sostegno di Inter e familiari, Alessandro Bastoni ha superato gli episodi negativi della passata stagione. Da Inter-Juve col rosso a Kalulu, fino alla notte di Zenica, il difensore nerazzurro ha saputo reagire e proprio con la maglia della Nazionale è tornato al gol. "Per Bastoni non sono stati mesi facili. De febbraio a luglio, il momento complicato è stato assai lungo. Il difensore cresciuto nell'Atalanta, però, ha saputo gestire la situazione, lavorando e tirando dritto, evitando così di finire dentro un buco nero dal quale altrimenti sarebbe stato difficilissimo uscire", sottolinea Tuttosport.

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"Ha avuto vicino la famiglia, quella creata con la moglie Camilla e la figlia Azzurra, ma anche quella dell'Inter. Dal presidente Marotta all'ultimo dei magazzinieri, tutti ad Appiano Gentile gli sono stati accanto nel corso di questi mesi. Chivu lo ha sempre protetto. Senza il Mondiale, il difensore si è potuto preparare al meglio, dopo varie estati vissute sempre in campo. Dopo aver saltato per squalifica il debutto col Belgio della nuova Italia di Mancini, Bastoni in Turchia ha preso per mano i compagni, segnando l'1-0 scaccia paura".

(Tuttosport)