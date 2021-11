Bastoni: “Meritavamo di vincere, anche l’anno scorso gap importante con il Milan e poi…”

Le parole del difensore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Alessandro Bastoni dopo il pareggio con il Milan ai microfoni di Inter TV: "Risultato giusto? Penso che avremmo meritato qualcosa in più. Ci sono state tante partite nella stessa partita. Siamo stati bravi per i primi 70 minuti, potevamo fare 2-3 gol. Nel complesso meritavamo di vincere poi quando non riesci a vincere devi saper pareggiare. Siamo in corsa per tutte le competizioni, era il nostro obiettivo. Anche l'anno scorso c'era un gap importante con il Milan che siamo stati bravi a ricucire. E' dura giocare così spesso da due anni, c'è stato l'Europeo che è stato davvero intenso ma siamo soddisfatti. Penso che siamo stati molto sfortunati in determinati episodi anche con la Lazio, con l'episodio mio di mano è cambiata la partita. Dobbiamo andare avanti con i nostri principi per fare bene. Cosa è mancato? Sicuramente non può essere solo sfortuna, iniziano a essere 4-5 gli scontri diretti che non siamo riusciti a vincere. Siamo però soddisfatti delle prestazioni che abbiamo fatto, non siamo mai stati inferiori a nessuno. Dobbiamo crescere. Siamo un gruppo giovane, va bene così dobbiamo fare esperienza".