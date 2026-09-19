In studio a DAZN, l’ex giocatore Fabio Bazzani ha parlato così prima del match dell’Olimpico tra Roma e Inter.
VIDEO / Roma-Inter ma non solo: le quote delle partite della quinta giornata di Serie A
In studio a DAZN, l’ex giocatore Fabio Bazzani ha parlato così prima del match dell’Olimpico tra Roma e Inter (qui le formazioni ufficiali).
“Per l’Inter è una partita del percorso, magari proveranno a subire qualcosa di meno, anche se Chivu ha detto che non è un problema (subire più gol, ndr). È un riferimento più per la Roma questa gara, contro l’Inter che è la più forte del campionato”.
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