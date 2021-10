Beccalossi: “Inter, sono fiducioso. Dopo mesi difficili mi ha colpito come…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Evaristo Beccalossi ha analizzato la sfida di San Siro ai microfoni di Inter TV: "Che cosa ne penso del lunch match? Meno male che ho giocato negli anni '80, io mi svegliavo a mezzogiorno e mezzo. E' cambiato tutto, credo che oggi sia importante portare a casa i tre punti. Dopo mesi difficili, la squadra, la società si stia muovendo bene. Bisogna avere pazienza. Essere lì ci siamo, era la cosa più importante. Sono stati mesi difficili. Adesso si riparte e siam fiduciosi. Mi aspetto una gara in cui l'Inter cerchi di fare la partita. Mi ha colpito come siamo ripartiti dopo una grande cavalcata come quella dell'anno scorso. Adesso abbiamo ritrovato il giusto equilibrio dopo alcune problematiche, però io sono proprio fiducioso. Vedo la squadra che ha risposto, Simone Inzaghi che si è inserito bene, la società che sta facendo le cose a modo. e quindi bisogna avere pazienza. Alla fine saremo lì ancora a lottare. Io con Dzeko? Sono sempre stato abbastanza fortunato, i compagni capivano le mie caratteristiche e io sfruttavo le loro".