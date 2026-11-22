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Nel corso del suo intervento a DAZN dopo Atalanta-Inter, Valon Behrami, ex calciatore, si è scagliato così duramente su Manuel Akanji, suo connazionale.

Ha questo atteggiamento che si porta dietro da Guardiola in una squadra dominante: ma l'Inter è un'altra storia. Ha sempre avuto questo atteggiamento, ma anche la nazionale è un altro capitolo. Non è mai leader e non lo sarà mai di carattere: ora sta cominciando a pesare tanto il suo atteggiamento.

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Anche le sue parole sul Como: sei l'Inter e ti paragoni al Como? Sono due percorsi completamente diversi: e poi lo porti in campo. E' ancora in quella dimensione Guardiola e non capisco dove vuole arrivare".