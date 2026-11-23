Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Valon Behrami, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così il pareggio per 4-4 tra Atalanta e Inter: "Il Barcellona ha la sesta difesa ed è primo: la nona difesa dell'Inter è un dato fuorviante perché se segni così ti levi il problema. Ma prima l'approccio era un problema, ora vediamo il contrario: viene fuori questo lato arrogante e presuntuoso in alcuni momenti.

Per me dipende dal messaggio, Chivu è stato chiaro: non c'è quella perfezione e nell'imperfezione ci sono questi momenti. Probabilmente è quella che andrà a vincere il campionato, ma il messaggio è stato chiaro. Il giallo a Zappacosta? Non so, la caduta è goffa, mi fa andare su una direzione che basta far finta di cadere in modo goffo e si può toccare il pallone con la mano in area. Il rigore di Bastoni? E' la fotografia di come stava difendendo l'Inter: molle, ci va tanto per andare. Fa capire l'atteggiamento.

Getty Images

Lì vai in anticipo col corpo, non ti fai mai anticipare. Chivu ha creato una connessione diversa coi giocatori, c'è poca distanza tra loro: ha sempre bisogno di portare tonalità del tecnico su un altro livello, il Chivu arrabbiato porta tutto su un altro livello e sposta l'attenzione. Ne ha bisogno, la squadra non è capace di autogestirsi: ha continuamente bisogno di avere un allenatore arrabbiato che ti porta l'attenzione sui minimi dettagli. Ma è pericoloso costruire un rapporto così ravvicinato coi giocatori".