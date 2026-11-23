Valon Behrami, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così il pareggio per 4-4 tra Atalanta e Inter
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Valon Behrami, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così il pareggio per 4-4 tra Atalanta e Inter: "Il Barcellona ha la sesta difesa ed è primo: la nona difesa dell'Inter è un dato fuorviante perché se segni così ti levi il problema. Ma prima l'approccio era un problema, ora vediamo il contrario: viene fuori questo lato arrogante e presuntuoso in alcuni momenti.
Per me dipende dal messaggio, Chivu è stato chiaro: non c'è quella perfezione e nell'imperfezione ci sono questi momenti. Probabilmente è quella che andrà a vincere il campionato, ma il messaggio è stato chiaro. Il giallo a Zappacosta? Non so, la caduta è goffa, mi fa andare su una direzione che basta far finta di cadere in modo goffo e si può toccare il pallone con la mano in area. Il rigore di Bastoni? E' la fotografia di come stava difendendo l'Inter: molle, ci va tanto per andare. Fa capire l'atteggiamento.
Lì vai in anticipo col corpo, non ti fai mai anticipare. Chivu ha creato una connessione diversa coi giocatori, c'è poca distanza tra loro: ha sempre bisogno di portare tonalità del tecnico su un altro livello, il Chivu arrabbiato porta tutto su un altro livello e sposta l'attenzione. Ne ha bisogno, la squadra non è capace di autogestirsi: ha continuamente bisogno di avere un allenatore arrabbiato che ti porta l'attenzione sui minimi dettagli. Ma è pericoloso costruire un rapporto così ravvicinato coi giocatori".
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