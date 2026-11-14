Invitato al programma "Menu Latour", Medhi Benatia ha parlato a lungo del suo periodo come dirigente dell'Olympique Marsiglia. E tra promesse non mantenute e questioni irrisolte, l'opinionista di CANAL+ non ha usato mezzi termini nel criticare Pablo Longoria. L'ex direttore sportivo dell'OM ha spiegato che tutto è cambiato lo scorso gennaio, durante la trasferta in Kuwait per la Supercoppa di Francia contro il PSG, quando, in un incontro con l'ex presidente del Marsiglia Pablo Longoria e il proprietario del club Frank McCourt, ha appreso della situazione finanziaria della società e della necessità di vendere giocatori per 30 milioni di euro: "È stato allora che ho capito che dovevamo vendere. In Kuwait, mi sono reso conto che le cose non andavano bene".

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"Non avevo ancora deciso di andarmene. Ero molto infastidito. Mi sono sentito tradito. Quando i conti non coincidono, mi piace discuterne. Nessuno può mentire o eludere la questione. La differenza, per me, è che quando ho lasciato Marsiglia non ho chiesto nulla, non ho firmato alcun accordo di riservatezza. Non c'era bisogno di comprare il mio silenzio. Quello che ho da dire è troppo costoso; la verità non ha prezzo. Capisco la frustrazione della gente. Ci hanno dato tanto affetto. Sono stati pazienti. Hanno creduto in questo progetto. È questo che fa male ai marsigliesi oggi".

Grazie alla sua rete di contatti, Benatia cercò comunque di portare diversi giocatori di alto livello riducendo i costi, citando alcuni esempi: "Pavard? Gli pagavamo il 35% del suo stipendio all'Inter. Tre mesi prima giocava una finale di Champions League. Højbjerg? Guadagna 3,5 milioni di euro all'anno al Tottenham, quanto pensate di dargli come stipendio? Se solo sapeste quanti messaggi di congratulazioni ho ricevuto alla fine del mercato. Il calcio è incredibile. Ci sono persone che non sbagliano mai".