Benfica-Inter, obiettivo Europa League per i portoghesi. Tanti cambi rispetto all’amdata

Dopo il pareggio ottenuto ieri in casa della Juve, l'Inter sarà ancora in trasferta mercoledì sera a Lisbona contro il Benfica . Nerazzurri già qualificati, si giocheranno il primo posto nell'ultimo turno con la Real Sociedad. Lusitani in corsa per l'Europa League.

"A quasi due mesi dalla partita di San Siro, il Benfica accoglie l’Inter con un solo obiettivo: vincere e restare in corsa per la qualificazione all’Europa League. Con zero punti, la squadra di Roger Schmidt è un ricordo sbiadito rispetto alla squadra che lo scorso anno aveva incantato nella fase a gironi (gruppo vinto davanti al Psg e eliminando la Juve): ora in campionato ha ritrovato la vetta dopo il derby vinto sullo Sporting (primi a pari punti). Sabato il Benfica ha vinto contro il Famalicão in Coppa e arriva alla partita di Champions con un po’ più di fiducia: mercoledì l’undici del Benfica dovrebbe essere lo stesso che ha aperto l’incontro con il Famalicão, molto diverso da quello del 3 ottobre scorso a San Siro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.