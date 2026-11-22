A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Inter, Beppe Bergomi ha parlato così a Sky Sport della gara che affronteranno i nerazzurri.
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A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Inter, Beppe Bergomi ha parlato così a Sky Sport della gara che affronteranno i nerazzurri.
“Hanno vinto tutti, per l’Inter è una partita molto importante, l’Atalanta ha giocatori importanti. Krstovic fa gol, CDK sta molto bene, hanno calciatori che possono farti la partita.
L’Inter ha la squadra più dura da affrontare di tutte le squadre di alta classifica. Per l’Inter è molto importante per dare continuità alla vittoria col Como", le parole di Bergomi.
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