Ha segnato in un momento difficile: Inter in 10 a San Siro contro lo Shakthar, il gol che proprio non voleva arrivare. Poi è arrivato ed è stato bellissimo
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto: "Contento per la vittoria. Abbiamo dimostrato di avere cuore"
C'era una volta l'Imperatore Adriano. Oggi c'è l'Imperatore Carlos Augusto. Il nome che ricorda la storia di Roma, il cuore rubato ai tifosi dell'Inter di Milano. Il brasiliano ha già conquistato tutti da tempo perché semplicemente c'è. Fa il suo e pure il resto. E quando fa il gol contro lo Shakthar arriva in un momento in cui San Siro sentiva la tensione del non riuscire a spuntarla. In campo tanto nervosismo, sugli spalti la spinta di chi sa che quella partita è da vincere.
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Lo sapeva pure Mkhitaryan che, entrato dalla panchina come Zielinski che si è immolato per recuperare palla, si è inventato un assist che è stato un quadro, di quelli bellissimi, che fisseresti per ore se non fosse che il secondo dopo è arrivata la rete, altrettanto bella di Carlos. Sembrava volesse darla a Thuram e invece si è avventato la palla. E il Meazza è esploso di gioia: ciao tensione. Pure Bisseck si è messo le mani nei capelli.
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