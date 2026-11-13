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"Il ct riesce a trovare sempre le parole giuste, questi ragazzi hanno entusiasmo e autostima, sanno stare dentro la sofferenza". Beppe Bergomi promuove la Nazionale di Roberto Mancini, dopo il successo a San Siro contro la Francia.

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"Lo avverti in campo - sottolinea l'ex calciatore commentatore a Sky -, tutti hanno dato il loro contributo con attenzione e applicazione, sono stati sempre dentro la partita anche nella sofferenza. Tutti hanno dato il loro contributo. Penso alla generosità di Pio Esposito quando va ad aiutare dietro, e a Tonali con la sua vigoria atletica. Ho visto grande attenzione e applicazione".