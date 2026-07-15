Su Skysport, nelle scorse ore, Beppe Bergomi ha commentato la decisione di Malagò di affidarsi a Maldini, e quindi poi a Leonardo, per ridare vita al calcio italiano. Era stato contattato anche lui, eventualmente, per assumere lo stesso ruolo poi affidato all'ex capitano del Milan.

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E l'ex capitano dell'Inter a Bonan ha raccontato: «Quanto sono stato vicino a quel ruolo? Vicino poco. Nel senso che io ero una soluzione B, C, D, non lo so quale dei tre. La verità, ora lo posso dire, dopo aver partecipato alle puntate sul calciomercato ad Alassio sono andato a Ventimiglia a trovare un mio amico e lì ho ricevuto una telefonata di Malagò che mi chiedeva se fossi pronto a lasciare il mondo di Sky per questa avventura. Però mi ha detto sè e sè. La soluzione è stata sempre prima Paolo Maldini e anche per me è la scelta giusta perché sappiamo quello che è Paolo».

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«Mancini o Pirlo? Secondo me Mancini da allenatore della Nazionale è perfetto. Anche se non possiamo dimenticare come si è lasciato Mancini con la Nazionale. Però la prima volta che è arrivato sulla panchina dell'Italia ha detto di avere una visione e di voler portare la Nazionale dove merita di essere. Pirlo non so e poi c'è anche Conte eh», ha detto ancora l'ex difensore nerazzurro.

(Fonte: Sky)