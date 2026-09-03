Bergomi ha parlato delle possibilità di avanzare in Champions League da parte dell'Inter

Andrea Della Sala
Screenshot 2026-09-03 alle 14.25.18

VIDEO / Bisseck, che stile: treccine a domicilio mentre gioca...alla Playstation

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Durante la presentazione della stagione di coppe europee di Sky Sport, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato delle chance dell'Inter in Champions:

Lo Zio Bergomi

Inter deve arrivare ai quarti in Champions. Per arrivare nelle prime 8, invece, nella League Phase deve fare 16 punti, l'anno scorso è mancato quel pareggio. Deve ambire ad arrivare nelle prime 8 finali, lo può fare.

Bergomi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti