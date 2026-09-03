Bergomi ha parlato delle possibilità di avanzare in Champions League da parte dell'Inter
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Durante la presentazione della stagione di coppe europee di Sky Sport, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato delle chance dell'Inter in Champions:
Inter deve arrivare ai quarti in Champions. Per arrivare nelle prime 8, invece, nella League Phase deve fare 16 punti, l'anno scorso è mancato quel pareggio. Deve ambire ad arrivare nelle prime 8 finali, lo può fare.
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