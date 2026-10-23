Beppe Bergomi ha scelto il suo Pallone d'Oro. L'ex capitano dell'Inter ha risposto su Skysport alla domanda su chi vorrebbe vincesse il premio consegnato ogni anno da France Football e lui ha spiegato: "Non è un premio che mi appassiona. Però se devo dire un nome dico Kane per quello che ci ha fatto vedere in questi giorni, per come sta giocando e per quello che ci ha fatto vedere tutto l'anno".

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Ma il Pallone D'oro si basa molto sulle vittorie di squadra e non sui meriti individuali. Yamal campione del mondo e Mbappé al Mondiale ha battuto il record di gol segnati nel Mondiale", ha sottolineato l'ex difensore nerazzurro.

(Fonte: SS24)