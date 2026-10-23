Un premio assegnato dai giornalisti di tutto il mondo e dal giornale sportivo francese France Football: se lo contendono i migliori giocatori al mondo
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Beppe Bergomi ha scelto il suo Pallone d'Oro. L'ex capitano dell'Inter ha risposto su Skysport alla domanda su chi vorrebbe vincesse il premio consegnato ogni anno da France Football e lui ha spiegato: "Non è un premio che mi appassiona. Però se devo dire un nome dico Kane per quello che ci ha fatto vedere in questi giorni, per come sta giocando e per quello che ci ha fatto vedere tutto l'anno".
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"Ma il Pallone D'oro si basa molto sulle vittorie di squadra e non sui meriti individuali. Yamal campione del mondo e Mbappé al Mondiale ha battuto il record di gol segnati nel Mondiale", ha sottolineato l'ex difensore nerazzurro.
(Fonte: SS24)
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