Al Club su Sky Sport, l'ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria per 2-1 di oggi contro la Fiorentina in rimonta.

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“È vero, Thuram strepitoso, dall’anno scorso dopo la Roma ha una striscia incredibile di prestazioni. Forse motivato anche dalla non convocazione in nazionale, anche perché la Francia non ha un vero e proprio centravanti. Sta facendo veramente molto bene. Mi viene in mente anche la partita contro lo Shakhtar, sta veramente molto bene. Quando manca Lautaro c’era bisogno di una presenza… L’anno scorso non era così costante, è partito veramente bene.

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Nelle ultime due partite l’Inter ha difeso bene, contro Shakhtar e Fiorentina. I nerazzurri hanno rispettato i viola, gara molto attenta. Piace meno la gara di coppa magari, ma comunque l’Inter anche nel primo tempo 3 o 4 palle gol le ha create. La Fiorentina ha fatto bene comunque oggi, con un blocco basso e ripartendo.

Stones l'Inter non lo ha praticamente mai avuto, mancano i sostituti di De Vrij e Acerbi per ora di fatto. Akanji le ultime due partite le ha fatte bene comunque”.