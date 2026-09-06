Beppe Bergomi e la vera novità dell'Inter di Cristian Chivu: la svela a Sky Sport dopo la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Napoli.
VIDEO / "Sempre pazza Inter": Cambiasso esulta così dopo il 3-2 al Napoli... con due ex nerazzurri
Beppe Bergomi e la vera novità dell'Inter di Cristian Chivu. Così l'ex difensore al Club a Sky Sport ha parlato dei nerazzurri dopo la vittoria per 3-2 in rimonta contro il Napoli.
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