Beppe Bergomi e la vera novità dell'Inter di Cristian Chivu: la svela a Sky Sport dopo la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Napoli.

Alessandro Cosattini
Cambiasso

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Beppe Bergomi e la vera novità dell'Inter di Cristian Chivu. Così l'ex difensore al Club a Sky Sport ha parlato dei nerazzurri dopo la vittoria per 3-2 in rimonta contro il Napoli.

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"L’Inter dietro comunque si prende dei rischi. Pressa alto, i rischi ci sono, Bisseck dietro è l’unico veloce. Penso questa sia la vera novità che vuole portare Chivu quest’anno, questo pressing ancora più alto dei suoi", le parole di Bergomi.

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