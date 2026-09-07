Lautaro che segna oltre il 90esimo come era successo l'ultima volta che aveva giocato con la maglia dell'Argentina, contro l'Inghilterra: la sua rete allora valeva la finale. Quello che ha segnato con l'Inter, oltre il 90esimo, nella gara contro il Napoli è stato il gol di un'esplosione.

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Si è vista tutta la forza del giocatore nerazzurro che è corso e si è arrampicato sulle pareti di vetro del Meazza (generando polemiche infinite su un cartellino giallo non dato, anche se è in pratica in disuso per esultanze così ormai dalla preistoria). Un giocatore che ha cercato con gli occhi la sua famiglia, che ha abbracciato i suoi compagni, è tornato sul campo, si è piegato in due per la stanchezza, senza risorse, perché in quel gol ha dato tutto. Ha ancora esutato, ha lucidato sul petto lo Scudetto. Un segnale chiarissimo: l'Inter lo vuole difendere.

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Jones e Lautaro

C'è tutto questo nel bordo cam di DAZN che sarà in onda nei prossimi giorni sul canale streaming, come è stato anticipato in queste ore. Nella puntata del programma che mette in luce i dettagli delle gare, si parla anche dell'ingresso di Curtis Jones, uno degli ultimi arrivi in casa Inter. "Il centrocampista - raccontano dal canale streaming - ha mostrato personalità con cui è entrato nell'Inter. Ha urlato e parlato con Lautaro durante la partita con il Napoli, lo sistemava tatticamente. E tra l'altro è stato quello che lo ha calmato nello screzio con Marin. Sono tutte sfumature utili da raccontare".

(Fonte: DAZN)