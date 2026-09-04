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Del futuro di Ausilio dopo la separazione dall'Inter ha parlato Fabrizio Biasin durante L'ascia raddoppia:

"Potrebbe andare all'estero? Sì. Sapete che l'estate scorsa c'è stato un tentativo di corteggiamento, dell' Al-Hilal. Nel recente passato ci sono state altre squadre in Premier, ci sono state anche squadrenche prestigiose. Io credo che una possibilità possa essere la Premier. Penso che prossimamente troverà una sistemazione. Penso che De Zerbi sia sempre stato un suo non dico pupillo, però...

La prima volta è il giorno in cui Conte abbandona. Lì ci sono state 24-48 ore di subbuglio, perché Conte abbandona, la stagione è iniziata, che si fa? E quindi guarda questo, guarda quell'altro, c'è anche la possibilità di arrivare a De Zerbi. Poi lì Marotta si illumina e dice: No, andiamo su Inzaghi. E sapete come sono andate le cose. E poi si è riproposta la questione l'anno scorso: via Inzaghi, cosa facciamo? Andiamo su Fabregas. Fabregas era a posto, tranquillo, non c'era possibilità di prenderlo. E a quel punto loro vogliono il profilo, definiamolo giovane e moderno, e le possibilità sono: De Zerbi da una parte, che nella testa di Ausilio poteva avere un senso, e poi tutti assieme dicono: ci sono anche Chivu e Vieira, e poi decidono di andare su Chivu".