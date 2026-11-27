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Nel corso del suo intervento su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha risposto così alle tante critiche rivolte all'Inter: "Noi ragioniamo spesso come se l'Inter o altre squadre fossero da sole nell'universo: esiste anche quello che c'è attorno.

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Se fosse una stagione normale, tutte le prime cinque in classifica sarebbero in testa: non è una stagione normale, stanno facendo qualcosa di impressionante, la Lazio ha fatto percorso netto.

Sembra sempre che se sbagli mezza partita è una tragedia, non è una tragedia: io penso che nello spogliatoio dell'Inter, le tragedie che vengono vissute fuori, nei podcast e sui giornali, i giocatori più formati, non dicono che si facciano una risata, ma hanno una corazza in grado da minimizzare certi ragionamenti che vengono fatti solo perché abbiamo necessità di riempire gli spazi".