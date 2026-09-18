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Del confronto tra Roma e Inter e dell'obiettivo del tecnico dei giallorossi ha parlato Fabrizio Biasin a L'ascia raddoppia

Al netto dell'approccio, qualche meccanismo in fase difensiva l'Inter ancora non ce l'ha chiarissimo. Anche l'anno scorso prendeva tanti gol in questo momento della stagione, però la differenza qual è? Che l'anno scorso non faceva neanche i punti. Quest'anno invece è una macchina da guerra dalla metà campo in su. La Roma mi sembra veramente una squadra molto solida, mi sembra molto consapevole, oltre che solida. Cioè, non è la squadra forte che dice siamo lì, primi, secondi, terzi, quarti. È la squadra che per me vuole provare, perché Gasperini ce l'ha in testa dall'ultimo anno all'Atalanta, vuole vincere lo scudetto. Gasperini vuole vincere lo scudetto, ma ha tutto il diritto di pensarci, perché l'anno con l'Atalanta ci è andato tanto così, perché Napoli, Inter stavano sbagliando verso il finale e l'Atalanta ce l'ha avuta la sua occasione e per me ci vuol provare con la Roma, giustamente, e ha le carte per farlo.

L'Inter è una squadra fortissima, più forte dell'anno scorso, che ha delle dinamiche dalla metà campo in su notevolissime, a livello, per me, anche delle migliori squadre in Europa. Poi ovviamente le migliori squadre in Europa hanno possibilità superiori a livello di ricambi, sul lungo periodo si vedrà. Però in questo momento è una squadra che ha tante certezze. Ci sono ancora dei giocatori da inserire, perché i giocatori che ti ha portato il mercato li hai visti e non li hai visti, uno non l'hai proprio visto, che è Spence. E infatti a destra o gioca Diouf o c'è Luis Henrique, che propriamente non è proprio il prediletto, il preferito. Dietro si è rotto Stones, Curtis Jones ha giocato degli spezzoni, adesso piano piano sta entrando nel meccanismo, stai andando avanti con quelli dell'anno scorso.