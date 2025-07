"Dell’Inter avremmo voluto scrivervi “Calhanoglu resta, in Turchia fanno un gran can-can anche se il giocatore non ha mai detto beh” ma ci ha anticipato il suo procuratore (e in verità lo avevamo già scritto settimana scorsa). Di sicuro il buon Hakan dovrà sistemare qualche situazione interna, ma nulla di irreparabile. Sull’obiettivo Leoni possiamo dirvi che il giocatore interessa eccome – sai che novità – ma anche che il club prima di muovere le sue pedine col Parma vuole/deve fare più di una cessione.

E poi Lookman. L'offerta all’Atalanta è sempre la stessa (40 milioni), la richiesta della Dea pure (50, ma pure di più). Come si fa a trovare un punto d’incontro? Gli agenti del calciatore sono in contatto con i dirigenti bergamaschi per far valere la presunta “promessa” di un anno fa, ma potrebbe non bastare.