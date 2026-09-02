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Sabato alle 18 in quel di San Siro ci sarà Inter-Napoli, match valido per la terza giornata di Serie A e che potrebbe essere già un crocevia significativo.

I nerazzurri sono partiti vincendo le prime due contro Monza e Cagliari mentre la squadra di Allegri, dopo il successo di Genova all'esordio, è incappata nel primo passo falso, in casa contro il Como.

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e di Cronache di Spogliatoio, ha fatto il suo pronostico sul match di sabato:

"Secondo me sarà una partita in cui l'Inter proverà a tenere il pallone, a fare il suo gioco, e il Napoli cercherà di sfruttare i buchi, gli spazi che ogni tanto l'Inter lascia. Me la immagino un po' come il derby dell'anno scorso con il Milan di Allegri, che riuscì a sfruttare molto bene i difetti e i limiti dell'Inter di Chivu. Per cui, se devo farti un pronostico, dico che potrebbe finire in parità, secondo me".