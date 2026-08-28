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Durante la puntata di L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del prossimo turno di campionato e anche del mercato dell'Inter:

"Siamo alle prime giornate col mercato aperto, per mille motivi sono tutte squadre in rodaggio. Macchina può non essere ancora avviata, non vedo grossi problemi per Inter, Juve e Milan in questa seconda giornata. Tutti a livello di comunicazione l'hanno gestita bene, tranne la Juve. Quello di Spalletti mi è sembrato un autogol comunicativo, un'uscita pubblica così forte ha fatto andare tutta la stampa sulla Juve. Mi sembra che tutti siano ancora concentrati sul mercato. Mentre l'Inter secondo me ha fatto e non credo che capiterà nulla da qua a martedì in entrata, Juve e Milan devono ancora fare delle cose, ma il campo è comunque importante. Il Milan deve fare almeno un paio di cose importanti e anche la Juve".