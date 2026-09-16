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Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Sportiva del momento di Martinez e delle prestazioni di Diouf da quinto di centrocampo

Dopo quattro giornate credo sia un po' presto per sentenziare su qualunque genere di mercato. Quello dell'Inter come quello di tutti gli altri. Fino a quantomeno a Natale sia doveroso osservare e vedere come si comportano le squadre. È vero che sul portiere siamo a due partite in cui Martinez non riesce a giocare a un livello adatto a una squadra importante come l'Inter. Però nel caso specifico l'Inter è intervenuta mettendo nel motore un portiere alternativo di affidabilità come Provedel. Nel caso non dovesse funzionare Martinez, che però in questo momento non è in discussione, è stato molto chiaro il suo allenatore. Si vedrà se Provedel dovrà intervenire e mettere una pezza in qualche modo. Per il resto io penso che sia tutto molto prematuro. Stones, è vero che si è fatto male l'altro giorno, è un giocatore che ha un certo tipo di esperienza, è un giocatore nella nazionale inglese. Io penso che in realtà quello sia stato un buon intervento. Spence è stato protagonista al Mondiale, lui è reduce da una stagione in Premier, non l'abbiamo ancora visto, sarà a disposizione di Chivu dopo la sosta. Curtis Jones invece lo abbiamo visto, secondo me è certamente una pedina interessante lì a metà campo. Sul resto mi sembra che l'Inter non avesse necessità di trovare titolari se non appunto a destra, e in questo momento Dumfries è stato in qualche maniera sostituito da una doppia scelta: quella di spostare Diouf in quella zona del campo e di associarlo proprio a Spence, che ripeto vedremo dopo la sosta. Diouf fino a questo momento si sta comportando piuttosto bene.

Andy Diouf

Su Diouf io credo che non sia così semplice pensare che un giocatore che non ha mai giocato in quella zona del campo sia perfetto al 100% in un ruolo così complicato come l'esterno a tutta fascia del 3-5-2. Anzi, penso che sia una delle note più positive in questo inizio di stagione perché io personalmente non mi immaginavo potesse farlo così bene già quel ruolo, con tutti i limiti di chi lo sta imparando e quindi, per esempio, l'altra sera ha sbagliato in occasione del gol dell'Udinese. Insomma la fase difensiva non è ancora una cosa che ha registrato al 100% nella sua testa. Però ha già portato assist, ha già portato un certo tipo di incisività e penso che chi gestisce il pallone dell'Inter, nel caso specifico l'altra sera Zieliński e Barella in quella zona del campo, sanno perfettamente quello che devono fare. Probabilmente prima di farlo diventare un meccanismo da mandare cento volte aspettano che il ragazzo abbia appreso appieno tutte le logiche di campo dell'esterno a tutta fascia. Quindi mi sembra tutto abbastanza logico e scontato.