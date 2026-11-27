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Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter di Cristian Chivu contro lo Stoccarda: "Cosa manca all'Inter? Dipende qual è il termine di paragone: di cosa stiamo parlando? Dell'Inter che batte il Bayern con Inzaghi? E' un'altra squadra: ricordiamoci che è una squadra che viene da 7 sconfitte in 8 partite in Champions e adesso è alla terza vittoria di fila. Con una partita molto solida, non bellissima: doveva dare una risposta rispetto ad una marea di critiche arrivate nelle ultime ore. Doveva essere una partita concreta e io l'ho vista: hanno giocato 90' con una certa attenzione e che ha fatto vedere anche cose buone non avendo sofferto un granché e in un momento di difficoltà ha fatto un'ottima cosa.

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Non è la partita più bella che ho visto in Europa negli ultimi anni, ma è la partita che doveva giocare. Il problema più serio che ha Chivu oggi è non avere il titolare a centrocampo, Calhanoglu, la prima alternativa che è Zielinski: non si fida di Stankovic, credo che si possa dire, al momento quantomeno. Nell'affanno si faceva fatica a dare il pallone a qualcuno che potesse gestirlo bene: Sucic ha fatto una buona partita, ma non credo sia quello il suo ruolo, in prospettiva per me non può farlo. Lì ci vogliono Calhanoglu o Zielinski. Nei 10' finali con l'Atalanta si è parlato di difesa e fase difensiva, io continuo a pensare che con Calhanoglu o Zielinski non prendevi 160 ripartenze perché avevi due centrocampisti in grado di tamponare. Non esiste la squadra perfetta, l'Inter non è perfetta: sta cercando di limare i suoi problemi in una stagione stratosfericamente lunga che ti porterà ad avere altri problemi.

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Troppi si sono abituati bene e a vedere una squadra che non sbaglia niente. Noi ragioniamo spesso come se l'Inter o altre squadre fossero da sole nell'universo: esiste anche quello che c'è attorno. Se fosse una stagione normale, tutte le prime cinque in classifica sarebbero in testa: non è una stagione normale, stanno facendo qualcosa di impressionante, la Lazio ha fatto percorso netto. Sembra sempre che se sbagli mezza partita è una tragedia, non è una tragedia: io penso che nello spogliatoio dell'Inter, le tragedie che vengono vissute fuori, nei podcast e sui giornali, i giocatori più formati, non dicono che si facciano una risata, ma hanno una corazza in grado da minimizzare certi ragionamenti che vengono fatti solo perché abbiamo necessità di riempire gli spazi.

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Pio Esposito? Sta giocando divinamente. Io impazzisco sul fatto che si parli di problema quando non si parla di problema per Barcellona, Bayern e PSG: però per l'Inter avere un attaccante in più è un problema. Io penso sia una benedizione: a fine stagione io penso che avrà gli stessi minuti di Thuram, cioè tantissimi. E ti dirò di più: anche Bonny deve averne tanti. Perché non è lì a fare l'ultimo: se sta bene è forte. Io non vedo un problema".