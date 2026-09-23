A Telelombardia si sono scaldati i toni tra Ordine e Biasin. La disputa? Sul terzo portiere del Como o sul secondo forse. In ogni caso, Ordine stava parlando della formazione lariana e delle difficoltà sul mercato nel reperire italiani: "Il Como ha dovuto acquistare degli italiani perché altrimenti non partecipava alla Champions e ha dovuto prenderli per forza, tanto è vero che quando il terzo portiere è andato a bussare alla stanza di Fabregas e ha detto: "Io me ne vado, arrivederci", per prendere il terzo portiere sono andati a vedere nel campionato italiano, non ne hanno trovato nemmeno uno. Sono dovuti andare a prendere uno straniero dal Chelsea".

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"Ti sbagli Franco - lo ha interrotto Biasin - il terzo portiere è italiano e si chiama Vigorito. Il secondo portiere è Sanchez. Però bisogna essere informati, sennò... L'ha data Fabregas questa informazione? L'hai riportata male. Sanchez è il secondo portiere".

Il botta e risposta è andato avanti e i toni sono diventati un po' più alti:

Ordine ha risposto a Biasin: "Lo ha dai deciso tu che quello è il secondo portiere".

Biasin: "Ma non è così, ha già giocato settimana scorsa. Potete spiegare a Franco Ordine chi è Sanchez? Non è il terzo portiere, è il secondo ed è un portiere molto forte anche".

Ordine: "Hanno dovuto prendere...".

Biasin: "Il terzo portiere è italiano...".

Ordine: "Lo vedi che fa finta di non capire? Il terzo portiere è andato via o no? Per prendere Sanchez è dovuto andare via o no?".

Biasin: "Il terzo portiere non era italiano".

Ordine ha anche ripreso le parole di Fabregas sul portiere. Ma Biasin ha insistito: "Sanchez è il secondo portiere del Como, ha già giocato. La cattiva informazione non fa bene. È per questo che è importante".

Ordine ha urlato a quel punto: "L'allenatore del Como ha detto che dovevano prendere un italiano e non l'hanno trovato. Ha detto 'volevamo un italiano e non l'abbiamo trovato'. La cattiva informazione la fai tu! Io lo dico per te, che poi la gente a casa capisce. C'era anche scritto in prima pagina dal tuo direttore, Sallusti che il Como è una favola".

"Si, ma la gente infatti ha capito", ha concluso Biasin.

(Fonte: TL)