GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

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Durante L'ascia raddoppia, Fabrizio Biasin commenta la sconfitta dell'Inter e parla degli accorgimenti che potrebbe proporre Chivu:

Pastore: "Domanda secca per Fabrizio: conferenza di Chivu molto attesa, qual è il messaggio che proverà a mandare?

Biasin: "Potrebbe essere Martinez è il portiere titolare, non mi stupirebbe".

Pastore: "Questo modo difenderlo non lo ha aiutato".

Biasin: "l'altra cosa che mi aspetto è che dica: non penso di aver sbagliato qualcosa, andiamo avanti così questo è il nostro calcio. Cambiare? Bisogna capire cosa si intende. Anche lo scorso anno quando prendevi gol in tutte le partite, hai sistemato e hai fatto 3 passi indietro. Questo non significa snaturare quello che stai facendo ma mettere degli accorgimenti. Questa squadra avrà un'attitudine a fare quel calcio per tutto l'anno, anche se fai quel calcio non significa lasciare il vuoto dietro su un calcio d'angolo. È sembrato che col Bruges non l'hai preparata tanto. C'è questo Forbs bravino, ha preso 9 in pagella. L'Inter è sembrata un po' impreparata ai punti di forza del suo avversario".