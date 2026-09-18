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Del possibile cambio in porta o della riconferma di Martinez tra i pali ha parlato, a L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin:

"Io sono dell'idea che se ognuno di noi venisse giudicato per un errore o due errori, saremmo tutti a casa... a me non leggono tutti gli articoli, anzi. È vero anche che io sono dell'idea che si deve criticare un giocatore, un portiere, chiunque se non riesce a rendere. Perché ad alto livello tu devi essere anche in grado di reggere la critica e rispondere con i fatti. E io mi aspetto questa cosa sabato, per esempio, da... martedì.

Oggi qualcuno vociferava che potesse giocare Provedel. Mi sorprenderebbe per tutto quello che ha detto Chivu l'altro giorno, mi sorprenderebbe molto, perché se tu hai specificato chiaramente per me non è un problema e non lo sarà mai Martinez, rispetto a un'altra prestazione così così, io mi aspetto che giochi.