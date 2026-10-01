Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto negli studi di QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così il passivo di bilancio della Juve, paragonandolo a quanto accaduto all'Inter.

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"Io ragiono per paradosso: se la Juve non avesse avuto la possibilità di ripianare tutte le volte, magari sarebbe arrivato il momento com'è arrivato all'Inter in cui ti dicono "signori, qui non c'è più un euro, anzi abbiamo i debiti: quindi dovete fare con zero".

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Magari arriva il momento in cui il manager, invece di andare a prendere quello da 50-60 cerca di fare le cose fatte bene. Ma se sai che a monte c'è chi dice "fai quello che vuoi tanto ci pensiamo noi", non funziona.