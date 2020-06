Biasin: “Lautaro via? Prematuro parlarne, Morata chiacchiera. Il patteggiamento di Zhang…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato così del futuro di Lautaro Martinez:

“Se l’Inter lo cederà significa che Marotta sa già cosa fare e lo sostituirà con qualcuno molto forte, che si trovi bene con Lukaku e piaccia molto a Conte. Esposito? Penso che alla fine un accordo lo troveranno”.

ZHANG E LEGA – “Si parla di patteggiamento per Zhang che, quattro mesi dopo, a livello formale probabilmente ha sbagliato, non ti puoi esporre così nei confronti di chiunque altro. A livello pratico ha avuto ragione al 100%, quando esce con quella dichiarazione c’è chi ragiona di partite a porte aperte. Non so se Zhang pagherà per quieto vivere, ma aveva ragione al 100%”.

MORATA – “Credo sia una chiacchiera, è un tentativo esterno di far arrivare questo giocatore. E’ un bravo professionista e ha valori sul campo, non mi sembra un nome concreto nella lunga lista dei nomi accostati all’Inter, al 99% sono balle”.

SOSTITUTO LAUTARO – “Siamo a giugno, stiamo ragionando su un giocatore che teoricamente gioca da ottobre. Posso fare qualsiasi nome e risultare credibile. Anche Marotta e Ausilio hanno delle idee ma nessun tipo di certezza, se non hai certezza se Lautaro va via o no. Aspettiamo almeno il 7 luglio, sicuramente avremo le idee più chiare. A quel punto, o è andato o resta lì anche se non è detto che rimanga per forza. Parlare di un sostituto di Lautaro è sbagliato ora”.