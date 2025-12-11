1 di 5

BILANCIO

Getty

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Marco Iaria ha analizzato i bilanci e l'evoluzione economica di Inter, Milan e Juve per Football Benchmark:

"I due club milanesi festeggiano in attivo. Per l'Inter, l'utile di 35 milioni di euro è un evento una tantum: almeno dai tempi di Ernesto Pellegrini, i nerazzurri avevano conosciuto solo perdite. La scorsa stagione ha segnato un punto di svolta dopo una graduale riduzione del deficit: da -246 milioni di euro nel 2020/21 a -140 milioni di euro nel 2021/22, -85 milioni di euro nel 2022/23 e -36 milioni di euro nel 2023/24.

Il segno “più” è arrivato grazie alla finale di Champions League e agli ottavi di finale del Mondiale per Club, che hanno spinto i ricavi (escluso lo scambio di giocatori) a 546 milioni di euro (+37% rispetto all'anno precedente): un record per il calcio italiano, considerando che la Juventus nella prima stagione di Ronaldo (2018/19) si era fermata a 464 milioni di euro. Anche il Milan ha registrato un utile, inferiore a quello dei rivali cittadini ma ormai una consuetudine nella vita finanziaria rossonera.