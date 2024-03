Solido in difesa e propositivo in avanti, con tanto di gol decisivo contro il Bologna: l'Inter sta scoprendo sempre di più le qualità di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000 arrivato in estate dall'Aarhus. Un calciatore che in pochi conoscevano, ma che sta dimostrando di poter dire la sua anche in una squadra di alto livello come quella nerazzurra.