Dietro la crescita di Yann Bisseck non ci sono soltanto partite, allenamenti e risultati. C’è anche un percorso personale tutt’altro che semplice, ricordato con grande emozione dalla sorella Georgette Bisseck.

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Il suo racconto ava oltre il calcio e mette al centro soprattutto ciò che il difensore dell’Inter è riuscito a costruire negli anni, nonostante ostacoli e momenti difficili.

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Georgette Bisseck: «Sono incredibilmente orgogliosa di lui»

«Considerando quanto sia stato complicato il suo percorso, sono incredibilmente orgogliosa di lui».

La sorella racconta:

Poi il passaggio forse più significativo:

«Non soltanto per quello che ha raggiunto dal punto di vista sportivo, ma soprattutto per come è cresciuto come persona».

Georgette insiste proprio su questo aspetto, sottolineando il peso delle difficoltà superate dal fratello:

«Vedere quello che è riuscito a ottenere nonostante tutte le difficoltà e i momenti complicati mi rende ancora più orgogliosa».

Parole che raccontano bene quanto il percorso di Bisseck non venga letto in famiglia soltanto attraverso i traguardi raggiunti in campo, ma anche attraverso la crescita personale che lo ha accompagnato fino all’Inter.