Al termine di Inter-Shakhtar, Zvonimir Boban ha commentato la vittoria dei nerazzurri dagli studi di Sky Sport. "Inter abbastanza impacciata, inconcludente, giocare in casa a questo livello non è da Inter. Con i cambi si è vista un'energia diversa, incredibilmente ha riacquistato lo spirito in 10, hanno giocato meglio, si sono riorganizzati. Alla fine una vittoria meritata salvata un po' da Martinez".

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"Chivu deve essere reale, né positivo né negativo, deve guardare in faccia la realtà. L'Inter ha cercato di non rischiare tanto e lui ha lavorato su questo. A volte sembra che giochino portando questa idea di forza di superiorità dal campionato in maniera superficiale, non arrogante, superficialità per dire "arriva da solo", ma non arriva niente da solo. Il gol? Tutta l'azione è stata in velocità. Chivu si rende abbastanza conto dei problemi e questo è un bene per l'Inter. Saprà girare questa vittoria in positività importante anche forse in un cambio di ritmo che deve avvenire se vogliono fare bene in Europa".

(Sky Sport)