Ha avuto il suo peso il direttore di gara Osmers su Inter-Shakhtar Donetsk di ieri. Bocciato pesantemente dal Corriere dello Sport di oggi con un 4,5 in pagella, l'arbitro ha inciso non soltanto con l'espulsione di Bastoni. Questo il focus dal quotidiano:

(Photo by FC Internazionale/Inter via Getty Images)

"Non era facile ma il tedesco Harm Osmers, 41 anni e solo alla seconda partita di Champions (ne ha 13 in Europa League e 6 in Conference), si perde probabilmente un rigore a favore dell’Inter ad inizio primo tempo. In generale, lascia qualcosa al match, soprattutto non dà grande sensazione di solidità tecnica e disciplinare (per tutti, manca il giallo per Nazaryna) . Per il tedesco, si tratta del terzo incrocio con le nostre squadre: nei due precedenti, l’Under 21 azzurra era rimasta imbattuta (1 vittoria e un pari)".

Questo l'episodio da rigore: Colpo di testa di Alisson, davanti a lui Ocheretko spinge Bastoni ma così facendo stacca le braccia dal corpo, in posizione innaturale, il pallone lo colpisce sulla destra. Vero, può essere considerato inaspettato, ma la posizione delle braccia è davvero “colpevole”.

Sull'altro episodio di serata: "Espulso Bastoni per doppio giallo: ma se il secondo giallo è davvero un’ingenuità colossale del difensore azzurro (da ammonito, mette le mani in faccia di Ocheretko, sempre lui, per allontanarlo), il primo è davvero fiscale: nella discussione con Elias, paga solo lui".