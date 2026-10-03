Al Festival dello Sport di Trento, Zvonimir Boban ha parlato di Coppe insieme a Capello, Di Canio, Condò e Capello in un evento guidato da Federica Massolin, la conduttrice che su Skysport guida la stessa squadra nel commento delle gare della Champions League.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'ex giocatore rossonero ha risposto a Di Canio che ha parlato di Milan e Juve e di Coppe, l'Europa League dove le due squadre competono in questa stagione. «La vittoria dell'Europa League porta alla Champions, noi parliamo di blasone. Milan e Juve ci devono provare ma non sarà così semplice. Ci sono squadre che non hanno grande blasone ma sono squadre vere, quelle della Premier meno conosciute e in quelle squadre ci sono giocatori come Olise e come Vitinha che vanno poi a giocare nei grandi club. Ci devono provare Juve e Milan ma devono trovare la loro strada. Hanno giocatori esperti e forti in alcuni casi e possono puntare fino alla fine ad arrivare nella fase finale. E mi aspetto che una di loro arrivi almeno in semifinale perché non ci sia delusione da questo punto di vista. Poi vincerla è un altro discorso», ha detto Paolo.

La risposta di Boban

«Capello prima diceva che l'obiettivo del Milan è arrivare in Champions. Pensa quanto ci siamo adattati alla non ambizione. Allora non è il Milan se quella è l'ambizione, allora non abbiamo capito nulla se l'ambizione è quella. Nulla ha senso. La Juve, il Milan, devono avere l'ambizione. L'Inter ce l'ha dentro. Il Napoli adess ha maggior coscienza e ambizione di dover vincere. Il Milan è il Milan con tutto il rispetto. Devi vincere, non partecipare», ha detto l'ex rossonero.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato a Trento A. Della Sala)