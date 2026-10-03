Al Festival dello Sport di Trento si è parlato dello "Spettacolo delle Coppe" in un evento condotto da Federica Massolin. Con lei sul palco gli opinionisti di Skysport per le partite di Champions League e si è parlato di Juve e Milan, quelle del passato evidentemente.

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Il giornalista Paolo Condò si è poi riferito alle ultime due finali giocate dall'Inter: «La vittoria è una questione di dettagli. In questa che è una fase storica di regressione del calcio italiano, le finali della Juve negli anni 10 prima e poi quelle dell'Inter negli anni venti siano stati grandi risultati. L'Inter l'ultima volta è finita molto male perché è finita con un brutto risultato e questo nella percezione popolare ha fatto dimenticare una semifinale incredibile contro il Barcellona o la partita dei quarti contro il Bayern, la stessa finale contro il City. La Juve perde la finale con il Barcellona e con il Real e aveva eliminato in semifinale proprio in quegli anni le due squadre spagnole. Sono grandi risultati».

(Fonte: dall'inviato di FCINTER1908.IT al Festival di Trento, Andrea Della Sala)